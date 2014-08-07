8日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀金融政策決定会合２日目 0850 ７月貸出・預金動向（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(７月中:指定報告機関ベース) （財務省） 0850 ６月経常収支（財務省） 1400 7月景気ウォッチャー調査（内閣府） ●決算 ソフトバンク ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ７日（木） 海外主要企業決算発表予定 Q4 2014 News Corp NESTLE SA H1 COMMERZBANK AG Q2 0600 独：6月鉱工業生産（経済技術省） 0645 仏：6月貿易収支（税関） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1900 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） ８日（金） 0200 中国：7月貿易統計 0600 独：6月貿易収支（連邦統計庁） 0645 仏：6月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：6月貿易収支（国立統計局） 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） 1400 米：6月卸売在庫（商務省）