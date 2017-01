アジア通貨動向（7日）＝大半が下落、ウクライナ情勢と豪雇用統計が圧迫

[シンガポール 7日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は大半が下落。ウクラ イナ情勢の緊迫化に加え、予想外に弱い内容となった豪雇用統計がリスク志向を後退させ た。一方、人民元は上げ幅を拡大している。 フィリピンペソ は7週間ぶり安値。世界銀行が今年と来年の成長率見通し を下方修正したことが圧迫材料となった。 国債価格が下落する中、オフショアファンドがペソ売りを出し、一時0.6%安の1 ドル=43.970ペソで、6月18日以来の安値を付けた。トレーダーによると、輸出 企業など国内勢がペソに買いを入れたものの、下げを食い止めるほどではなかった。 インドネシアルピア は国内企業の米ドル需要で下落。豪ドル が下落 しており、その流れにマレーシアリンギ と韓国ウォン が追随した。 7月の豪雇用統計では、失業率が過去12年で最悪の水準となった。追加利下げ観測 が再浮上しており、統計発表後、豪ドルは2カ月ぶり安値付近に下落した。 一方、人民元 は前日に引き続き、基準値よりも元高/ドル安の水準で推移 した。これが台湾ドル と韓国ウォンを下支えした。 トレーダーによると、台湾ドルは、国内の輸出企業が1米ドル=30.000台湾ド ル付近で買いを入れるなど、取引が活発化した。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.16 102.11 -0.05 Sing dlr 1.2492 1.2482 -0.08 Taiwan dlr 29.996 30.056 +0.20 Korean won 1034.50 1033.70 -0.08 Baht 32.20 32.21 +0.03 Peso 43.95 43.71 -0.55 Rupiah 11770.00 11745.00 -0.21 Rupee 61.29 61.50 +0.34 Ringgit 3.2035 3.1990 -0.14 Yuan 6.1600 6.1633 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.16 105.28 +3.05 Sing dlr 1.2492 1.2632 +1.12 Taiwan dlr 29.996 29.950 -0.15 Korean won 1034.50 1055.40 +2.02 Baht 32.20 32.86 +2.05 Peso 43.95 44.40 +1.01 Rupiah 11770.00 12160.00 +3.31 Rupee 61.29 61.80 +0.84 Ringgit 3.2035 3.2755 +2.25 Yuan 6.1600 6.0539 -1.72