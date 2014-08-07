中国・香港株式市場・大引け＝上海は3日続落、1カ月半ぶり大幅安

［香港 ７日 ロイター］ -

上海総合指数 前営業日比 売買代金概算

大引け 2187.669 29.796安 1371.5億元（上海Ａ株）

高値 2220.568

安値 2185.763

前場終値 2204.334 13.131安 752.5億元（上海Ａ株）

寄り付き 2216.659 0.806安

前営業日終値 2217.465 2.480安 1402.1億元（上海Ａ株）

ハンセン指数

前場終値 24458.06 126.07安 403.6億香港ドル

寄り付き 24498.83 85.30安

前営業日終値 24584.13 64.13安 697.0億香港ドル

中国株式市場は３日続落した。銀行株からエネルギー株まで、最近上昇していた大型株が下げ、１カ月半ぶりの大幅下落となった。

終値は上海総合指数 が２９．７９６ポイント（１．３４％）安の２１８７．６６９。

大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は３５．７６４ポイント（１．５１％）安の２３２７．４５７。

中国石油天然ガス（ペトロチャイナ） が１．５％安で、前日に引き続き全体相場を最も押し下げた。

粉ミルク製造大手の内蒙古伊利実業集団 は３．１％下落した。

内蒙古包鋼 が値幅制限いっぱいの１０％まで上昇。６日遅くに配当計画を発表したことが好感された。

他の鉄鋼株も上昇。撫順特殊鋼 は９．１％上昇した。