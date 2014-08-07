UPDATE 1-仏貿易赤字、6月は54億ユーロに拡大　輸出は1年2カ月ぶり高水準

(内容を追加しました) ［パリ ７日 ロイター］ - フランス税関が発表した６月の貿易収支（季節調整後 ）は５４億ユーロの赤字だった。赤字幅は前月の５１億ユーロから拡大した。 輸出は１年２カ月ぶりの高水準まで増加したが、増加率は輸入が輸出を上回った。堅 調な国内消費を反映し、自動車やその他の工業製品の輸入が増えた。 上半期の貿易赤字は２９２億ユーロと、前年同期の３０７億ユーロから赤字幅が減少 し、上半期の赤字としては２０１０年以来の低水準となった。 （単位：10億ユーロ） June 2014 May 2014 輸入 輸出 収支 輸入 輸出 収支 調整後 42.1 36.7 -5.4 41.2 36.1 -5.1 調整前 42.4 37.1 -5.3 40.1 34.8 -5.3