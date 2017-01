米金融・債券市場＝10年債利回り14カ月ぶり低水準、ウクライナ軍機撃墜との報道で

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時26分 102*28.00=3.2239% 前営業日終盤 102*00.50=3.2684% 10年債 米東部時間16時26分 100*24.00=2.4131% 前営業日終盤 100*08.50=2.4690% 5年債 米東部時間16時26分 100*04.25=1.5971% 前営業日終盤 99*29.00=1.6446% 2年債 米東部時間15時44分 100*04.25=0.4325% 前営業日終盤 100*02.50=0.4603% 7日の米金融・債券市場では、ウクライナ東部でウクライナ軍の戦闘機が親ロシア派 により撃墜されたとの報道を受け米国債に買いが入り、10年債利回りは2013年6月 以来の水準に低下した。 終盤の取引で10年債 利回りは2.417%まで低下。30年債US30YT =RRも3.22%近辺まで下げている。 ウクライナ軍のM_G─29型戦闘機がロシアとの国境から約100キロの地点にあ るホルリフカ近辺で親ロシア派により撃墜されたとの報道を受け、米国債価格は急騰。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、「マレーシア航 空17便の悲劇が起きる前から、ウクライナ東部での戦闘は市場の懸念事項となっていた 。今はロシア軍が(ウクライナとの)国境を越える可能性が出てきた」としている。 Tボンド先物9月限 は24/32高の139─8/32。 Tノート先物9月限 は13.5/32高の125─29.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.25)