UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り14カ月ぶり低水準、ウクライナ軍機撃墜受け

(内容を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*30.00=3.2207% 前営業日終盤 102*00.50=3.2684% 10年債 米東部時間17時05分 100*25.00=2.4095% 前営業日終盤 100*08.50=2.4690% 5年債 米東部時間17時05分 100*04.50=1.5955% 前営業日終盤 99*29.00=1.6446% 2年債 米東部時間15時44分 100*04.25=0.4325% 前営業日終盤 100*02.50=0.4603% 7日の米金融・債券市場では、ウクライナ東部でウクライナ軍の戦闘機が親ロシア派 により撃墜されたことを受け米国債に買いが入り、10年債利回りは2013年6月以来 の水準に低下した。 終盤の取引で10年債 利回りは2.417%まで低下。30年債US30YT =RRも3.22%近辺まで下げている。 ウクライナ軍のM_G─29型戦闘機がロシアとの国境から約100キロの地点にあ るホルリフカ近辺で親ロシア派により撃墜されたことを受け、米国債価格は急騰。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、「マレーシア航 空17便の悲劇が起きる前から、ウクライナ東部での戦闘は市場の懸念事項となっていた 。今はロシア軍が(ウクライナとの)国境を越える可能性が出てきた」としている。 朝方の取引では、労働省が発表した8月2日までの週の新規失業保険申請件数が予想 に反して減少したことを受け、国債価格は軟調ぎみに推移。その後、欧州中央銀行(EC B)のドラギ総裁が理事会後の記者会見で、ウクライナ情勢がユーロ圏経済に対するリス クとなっているとの認識を示したことを受け、国債価格は上向いていた。 ジャネイ・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「欧 米の金利差が焦点となっている」とし、「独10年債利回りが1.1%を下回るなか、多 くの投資家が米市場に目を向けているのは当然だ」と述べた。 ウクライナ危機をめぐる地政学リスクが高まるなか、ロシアと欧米諸国が相互に発動 する制裁措置により欧州の景気回復が損なわれるのではないかとの懸念から、この日の取 引で独10年債 利回りは1.07%と過去最低水準を更新。 ロシアは欧米による制裁への対抗措置として、米国からのすべての食料品、欧州連合 (EU)からの野菜と果物の輸入を禁止すると発表。前出のレバス氏は、こうした措置の 経済的な影響は大きいとの見方を示した。 Tボンド先物9月限 は24/32高の139─8/32。 Tノート先物9月限 は13.5/32高の125─29.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.25)