〔表〕きょうの投信設定（11日）＝12本

Investing |
［東京 １１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 野村グローバルボンド投信Ａコース／Ｂコース／Ｃコース／Ｄコース／Ｅコース／Ｆコース 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型／年２回決算型 野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型／年２回決算型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 新興国株トリプル・ブルベアオープン（新興国株トリプル・ブル）／（新興国株トリプル・ベア） ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：各１０億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文