〔表〕きょうの投信設定（11日）＝12本

［東京 １１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 野村グローバルボンド投信Ａコース／Ｂコース／Ｃコース／Ｄコース／Ｅコース／Ｆコース 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型／年２回決算型 野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型／年２回決算型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 新興国株トリプル・ブルベアオープン（新興国株トリプル・ブル）／（新興国株トリプル・ベア） ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：各１０億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券