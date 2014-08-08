ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Saturday, 09 August, 2014---------------------------------------------- 1030 中国：7月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - Sunday, 10 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 中国：7月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - 10─15日に発表予定
All Day トルコ：大統領選挙 - Monday, 11 August, 2014----------------------------------------------
0850 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：７月マネーストック（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1400 日本：７月消費動向調査(内閣府） - 1400 日本：金融経済月報（日銀） - 1500 日本：7月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - Tuesday, 12 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議はとりやめ - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0000 タイ：祝日で休場 - １２日まで 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：７月企業物価（日銀） - 0900 シンガポール：第2四半期ＧＤＰ改定値 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債(８月債)の発行予定額等 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1300 日本：７月マンション発売動向（不動産経済研究所） - 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省） - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1800 独：8月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2030 米：7月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - Time Unknown 米：ダドリーＮＹ連銀総裁とローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - Workshop on the Risks of Wholesale Fundingにて 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省３年債入札 - 0300 米：7月財政収支（財務省） - 0850 ４─６月期GDP１次速報（内閣府） - 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨（７月１４・１５日分、日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1430 中国：7月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1430 仏：7月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1500 独：7月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1500 独：7月卸売物価指数（連邦統計庁） - 13─18日に発表 1730 英：4─6月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：6月鉱工業生産（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：7月小売売上高（商務省） - 2300 米：6月企業在庫（商務省） - Thursday, 14 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - 0200 米：財務省１０年債入札 - 0850 日本：6月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比＋15.3％） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1100 中国：1─7月対中国海外直接投資 （商務省） - 14─19日に発表 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1430 仏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1500 独：第2・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1800 ユーロ圏：7月消費者物価指数改定値（統計局） - 1800 ユーロ圏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 2130 米：7月輸出入物価（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 15 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インド：独立記念日の祝日で休場 - All Day 韓国：祝日で休場 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 - 0200 米：財務省３０年債入札 - 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 1900 マレーシア：第2・四半期ＧＤＰ - 2130 米：7月卸売物価指数（労働省） - 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2200 米：6月対米証券投資（財務省） - 2215 米：７月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2215 米：７月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブレーナード） - "The Current and Future State of Community Banking, Community Bank Supervision/Regulation and the Economy" Monday, 18 August, 2014---------------------------------------------- 1030 中国：７月新築住宅価格 - 1130 タイ：第2・四半期ＧＤＰ - 1800 ユーロ圏：6月貿易収支（統計局） - 2300 米：８月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Tuesday, 19 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 豪：中銀理事会議事録 - 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1700 ユーロ圏：6月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：7月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：7月生産者物価指数（国立統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：７月貿易統計（財務省） - 1400 日本：サントリーホールディングス プレミアムモルツ戦略説明会 -
1500 独：7月卸売物価指数（連邦統計庁） - 1730 英：8月中銀金融政策委員会の議事録 - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 21 August, 2014---------------------------------------------- All Day フィリピン：祝日で休場 - 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 - 0830 日本：8月ロイター短観 - 1045 中国：8月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1700 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：8月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1730 英：7月小売売上高（国立統計局） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：8月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 22 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 - 0700 日本：8月ロイター企業調査 - Saturday, 23 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米：カンザスシティー地区連銀主催のシンポジウム（ジャクソンホール） - 労働市場と金融政策に関する討論会 ブロードベンド英中銀副総裁や黒田日銀総裁らが参加 Sunday, 24 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ボストン） - Monday, 25 August, 2014---------------------------------------------- All Day 英：バンクホリデー - 休場 All Day フィリピン：祝日で休場 - 休場 1700 独：8月ＩＦＯ業況指数 - 2245 米：8月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Tuesday, 26 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1500 独：7月独輸入物価（連邦統計庁） - 26─29日に発表 1500 独：7月小売売上高（連邦統計庁） - 26─29日に発表 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：７月耐久財受注（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2200 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 27 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省2年債入札 - 1500 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 - Thursday, 28 August, 2014---------------------------------------------- 0200 米：財務省変動利付2年債入札 - 0200 米：財務省5年債入札 - 1100 フィリピン：第2・四半期ＧＤＰ - 1655 独：8月雇用統計（連邦雇用庁） - 1700 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1800 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2100 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2130 米：第２・四半期企業利益速報値（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Friday, 29 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インド：祝日で休場 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0830 日本：７月完全失業率（総務省） - 0830 日本：７月家計調査（総務省） - 0830 日本：７月有効求人倍率（厚生労働省） - 0830 日本 - ７月全国消費者物価指数（総務省） 0850 日本：7月商業販売統計（経産省） 0850 日本：7月鉱工業生産速報（経産省） - 1230 日本：８月国際投資戦略調査 - 1400 日本：7月住宅着工戸数（国交省） - 1800 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） - 1800 ユーロ圏：7月失業率（統計局） - 2130 米：７月個人所得・消費支出（商務省） - 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 -
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