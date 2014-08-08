11日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：７月マネーストック（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1400 日本：７月消費動向調査(内閣府） - 1400 日本：金融経済月報（日銀） - 1500 日本：7月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - ●決算 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ８日（金） 0830 英：6月貿易収支（国立統計局） 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） 1400 米：6月卸売在庫（商務省） ９日（土） 0130 中国：7月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） １０日（日） トルコ：大統領選挙 中国：7月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行）[CNNY L=ECI] １１日（月） タイ：祝日で休場 - １２日まで 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
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