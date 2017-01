アジア通貨動向（8日）＝軟調、米大統領のイラク空爆承認でリスク回避

[シンガポール 8日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は、全般的に軟調とな った。オバマ米大統領がイラクへの限定空爆を承認したことを受け、リスク回避の動きが 広がり、アジア通貨を圧迫した。一方、中国の7月貿易統計で、輸出が強い伸びを記録し たことから、やや持ち直した。7月の中国輸出は前年比14.5%増と予想のほぼ倍の伸 びとなった。 他のアジア通貨が軟調になるなか、人民元 は堅調で0.4%上昇。経済が 改善しつつある中、中国人民銀行(中央銀行)は、堅調な元相場を心地良いと考えている ことを示唆している。人民元は週間ベースで3週間連続の上げとなる見通し。 フィリピンペソ は0.5%下落し、5月8日以来の安値をつけた。 インドネシアルピアは、債券価格の下げを背景に国内外資系銀行の売りで下落した。 韓国ウォン も一時0.4%下げ、4月25日以来の安値をつけた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 101.75 102.10 +0.34 Sing dlr 1.2546 1.2522 -0.19 Taiwan dlr 30.016 30.061 +0.15 Korean won 1038.60 1037.60 -0.10 Baht 32.26 32.27 +0.03 Peso 44.25 44.08 -0.38 Rupiah 11810.00 11790.00 -0.17 Rupee 61.65 61.22 -0.70 Ringgit 3.2140 3.2080 -0.19 Yuan 6.1570 6.1619 +0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.75 105.28 +3.46 Sing dlr 1.2546 1.2632 +0.69 Taiwan dlr 30.016 29.950 -0.22 Korean won 1038.60 1055.40 +1.62 Baht 32.26 32.86 +1.86 Peso 44.25 44.40 +0.33 Rupiah 11810.00 12160.00 +2.96 Rupee 61.65 61.80 +0.24 Ringgit 3.2140 3.2755 +1.91 Yuan 6.1570 6.0539 -1.67