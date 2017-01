米金融・債券市場＝米10・30年債利回り14カ月ぶり低水準、イラク空爆で安全買い

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*24.00=3.2303% 前営業日終盤 102*30.00=3.2207% 10年債 米東部時間17時05分 100*21.50=2.4221% 前営業日終盤 100*25.00=2.4095% 5年債 米東部時間17時05分 100*00.75=1.6200% 前営業日終盤 100*04.50=1.5955% 2年債 米東部時間17時05分 100*03.25=0.4481% 前営業日終盤 100*04.25=0.4325% 8日の米金融・債券市場では、米国がイラク北部のイスラム過激派「イスラム国」に 対する空爆を開始したことを受け、安全資産としての米国債に買いが入り、10年債と3 0年債利回りが1年2カ月ぶりの水準に低下した。 10年債 利回りは一時2.349%まで低下。ロイターデータによると 、2013年6月以来の低水準となる。その後はロシアがウクライナとの国境沿いの軍事 演習を終了する意向を示したことで、価格の上げ幅は縮小。終盤の取引では2/32高、 利回りは2.42%で推移している。 30年債 利回りは一時3.178%まで低下、2013年6月以来の低 水準をつけた。終盤の取引では4/32高、利回りは3.23%となっている。 米軍はこの日、イラク北部に展開しているイスラム過激派組織「イスラム国」に対す る限定的な空爆を開始。米軍によるイラクでの軍事行動は2011年末の駐留軍撤退後、 初めてとなる。 また、パレスチナ自治区ガザではイスラエルが空爆を実施。こうしたなか、ウクライ ナ問題をめぐるロシアと西側との対立の先鋭化やアルゼンチンの債務問題を受け、すでに 高まっていた地政学リスクへの警戒が一段と強く意識され、米国債に買いが入った。 スコシア・バンクの国債トレーディング部門責任者のチャールズ・コミスキー氏は、 「安全資産への資金の逃避が起きている。世界中どこを見てもリーダーが不在な状況のな か、市場には恐怖感があふれている。こうした恐怖感のなか、米国債に資金が流れ込んで いる」と述べた。 地政学リスクの高まりを反映し、欧州市場ではこの日、独10年債 利 回りが過去最低となる1.024%まで低下。欧州の国債利回りが低下していることも、 米国債の追い風となっている。 米労働省が朝方発表した第2・四半期の非農業部門労働生産性は、年率換算で前期比 2.5%上昇した。ただ、地政学的要因が大きく意識されるなか、相場が経済指標で大き く動く状況にはない。 前出のコミスキー氏は、今週の債券市場の動きを振り返り、経済ファンダメンタルズ (基礎的条件)に関わる動きはほとんど見られなかったとしている。 Tボンド先物9月限 は5/32高の139─13/32。 Tノート先物9月限 は1.5/32高の125─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.25)