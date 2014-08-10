UPDATE 2-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが1年超ぶり高水準＝ＣＦＴＣ

Investing |
(内容を追加しました) ［８日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組（８月５日までの週）によると、ドルの買い越しが昨年７ 月半ば以来、１年超ぶりの高水準に達した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は２９４億１０００万ドルの買い越し。前週の買い越し額は２０２億４００ ０万ドルだった。ドル買い越しは４週間連続で増加。好調な経済指標を受けた米利上げ観 測がドルを支援している。 一方、ユーロの売り越しは前週から増え、２年ぶりの高水準となった。 詳細は以下の通り。 円 05Aug2014 week Prior week Long 9,896 7,828 Short 105,295 80,897 Net -95,399 -73,069 ユーロ 05Aug2014 week Prior week Long 55,179 56,562 Short 183,926 164,637 Net -128,747 -108,075 ポンド 05Aug2014 week Prior week Long 66,437 75,370 Short 54,316 50,460 Net 12,121 24,910 スイスフラン 05Aug2014 week Prior week Long 9,247 8,665 Short 28,100 20,429 Net -18,853 -11,764 カナダドル 05Aug2014 week Prior week Long 48,944 56,459 Short 27,489 33,768 Net 21,455 22,691 豪ドル 05Aug2014 week Prior week Long 60,860 69,348 Short 27,560 29,742 Net 33,300 39,606 メキシコペソ 05Aug2014 week Prior week Long 77,535 100,551 Short 45,102 23,436 Net 32,433 77,115 ニュージーランドドル 05Aug2014 week Prior week Long 18,949 23,552 Short 4,449 8,263 Net 14,500 15,289
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ロイター オンライン調査
外国為替フォーラム
トランプ政策にリアリティー
製造業復権と高成長を掲げるトランプ米国新政権の数値目標には、比較的現実的なものもあると三菱東京ＵＦＪ銀の鈴木敏之氏は分析。 記事の全文
理不尽なトランプ円高へ
円はファンダメンタルズが盤石なだけに、米大統領の言動によって理不尽な上昇圧力にさらされやすいと、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文