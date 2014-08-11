UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（11日）＝12本、85億2133万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 野村グローバルボンド投信Ａコース／Ｂコース／Ｃコース／Ｄコース／Ｅコース／Ｆコース 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：合計 ８４億９７３３万円 Ａコース２億０７３２万円／Ｂコース１６億４５２１万円／Ｃコース３億０１９９万円 Ｄコース２０億４６４０万円／Ｅコース５億２４５２万円／Ｆコース３７億７１８７万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型／年２回決算型 野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型／年２回決算型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：合計４００万円／各１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 新興国株トリプル・ブルベアオープン（新興国株トリプル・ブル）／（新興国株トリプル・ベア） ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：各１０億円 設定額：各１０００万円 販売会社：ＳＢＩ証券
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