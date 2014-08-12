＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月１２日―８月１９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １２日（火） 0900 独：8月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 18.2 27.1 （現況指数） 55.5 61.8 1130 米：7月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1800 米：7月財政収支（財務省） （10億ドル） -96.0 71.0 １３日（水） 0530 中国：7月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.0 9.2 0530 中国：7月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.4 12.4 0530 中国：1─7月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 17.4 17.3 0530 仏：7月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） -0.4 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.6 0.6 0600 独：7月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 （速報値） 0600 独：7月卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.8 0830 英：4─6月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） 6.4 6.5 0900 ユーロ圏：6月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.3 -1.1 （前年比、％） 0.1 0.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：7月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.2 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.4 1400 米：6月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.5 １４日（木） 0530 仏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.1 0.0 （Q1） 0600 独：第2・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） 0.0 0.8 （前年比、％） 1.5 2.5 （Q1） 0900 ユーロ圏：7月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） -0.6 0.1 （前年比、％） 0.4 0.4 0900 ユーロ圏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） 0.1 0.2 （前年比、％） 0.7 0.9 （Q1） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/2までの週、1000件） 295 289 1230 米：7月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.3 0.1 （輸出物価／前月比、％） -0.1 -0.4 １５日（金） 0830 英：第2・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.1 （速報値） 1230 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 20.00 25.60 1230 米：7月卸売物価指数（労働省） （指数・最終需要／前月比、％） 0.1 0.4 （指数・最終需要／前年比、％） 1.8 1.9 （コア指数・最終需要／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数・最終需要／前年比、％） 1.6 1.8 1300 米：6月対米証券投資（財務省） 1315 米：７月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.2 （設備稼働率、％） 79.2 79.1 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 82.5 81.8 １８日（月） 0130 中国：７月新築住宅価格 0230 タイ：第2・四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：6月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 15.4 1400 米：８月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 53 １９日（火） 0800 ユーロ圏：6月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、10億ユーロ） N/A 19.5 0830 英：7月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.9 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.7 0830 英：7月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A -4.4 産出（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.2 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％） N/A 2.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.9 1230 米：7月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 97.0 89.3 （許可件数／年率、万戸） 100.1 97.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━