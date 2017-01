〔焦点〕日産、米市場でホンダ猛追　デザインに高評価

[デトロイト 8日 ロイター] - 北米における日本の自動車メーカーの競争はこの25年以上の間、トヨタとホンダの2強による競争だったといっても過言ではない。日産は大きく遅れをとってきたが、日産の劣勢時代は終わったのかもしれない。

日産 は、ここ最近発売したモデルがスタイル面で高い評価を得ているほか、その車種の幅広さや、積極的な値下げ戦略が奏功した結果、ホンダを急速に追い上げている。向こう数年以内には、1987年以来初めて、米市場での販売台数でホンダを抜き去る可能性がある。

日産はその野望を隠そうとしていない。

日産北米部門のホセ・ムニョス会長は「ホンダを抜くのは確実」としたうえで、2016年までに米市場でのシェアを10%に伸ばすことを目指している、と述べた。

1─7月の日産のシェアは8.6%で2009年の7.4%から上昇。ホンダは9.1%で、ピークだった09年の11%から低下、06年以来の低水準となった。トヨタ のシェアは現在約15%だ。

<日産、デザイン重視で反撃>

ホンダ はかつてトレンドセッターだった。日本の企業として初めて米国で自動車を生産、その後、全米において販売と生産を急速に拡大するさまは「常軌を逸したスピード」とも評されるほどだった。「We Make it Simple」「Honda: The Power of Dreams」などのスローガンで販促を展開、その品質の高さは瞬く間に消費者の心をとらえた。

自動車コンサルタントのメアリアン・ケラー氏は(ホンダは)「かつて高品質と洗練の代名詞だった。しかし今では、ホンダと聞いて何を連想するかとの質問に、消費者が答えられるのか分からない」と話す。

例えば、ホンダの人気車種には「アコード」や「シビック」などがあるが、どちらのモデルも「スタイルセッター」とは言えないだろう。

調査会社JDパワーのグローバル・オートモーティブ部門バイスプレジデントのデーブ・サージェント氏は「品質が高く、信頼もできるが、心躍らせるようなものではない」と述べた。それでも「高品質で信頼できるというホンダの印象は(日産より)著しく良い」とも述べた。

日産はこれまで、面白みがないと見られることも多かった。

しかしゴーン最高経営責任者(CEO)や、グローバルデザインを率いる中村史郎氏の下、日産車は最近、デザインに磨きがかかっていると評判だ。

米ゼネラル・モーターズ(GM) の元副会長で、グローバルプロダクトディベロップメントの責任者だったボブ・ルッツ氏は「重要なのは結局、製品とスタイリングだ」と述べたうえで、日産には「アルティマ」など「非常に魅力的な車がいくつかある」との見方を示した。

ホンダは最も人気にある3モデル「アコード」「シビック」「CR─V」への依存度が高く、これらは米販売台数の69%程度を占める。

半面、日産では、人気上位3モデル「アルティマ」「セントラ」「ローグ」が、米市場での販売台数に占める割合は52%にどとまる。

これは、日産が進める多様化戦略と一致する。日産が米国で販売するモデルの数が27なのに対して、ホンダは16モデルとなっている。

<積極的な値引きやインセンティブ戦略>

ホンダと日産による2位争いの結末は、両社の業績にとって重要な意味を持っている。カナダを含む北米市場は、4─6月期のホンダのグローバル売上高の約41%に当たり、日産では49%近くに相当する。

ホンダは、日産が店頭表示価格の引き下げや積極的なインセンティブ(販売奨励金)を通じて米市場シェアを伸ばしている、としている。

アメリカン・ホンダ・モーターのホンダ部門シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネジャー、ジェフ・コンラッド氏は「当社では、シェア拡大のために、短期的な販売戦略をとることはしない」と強調した。

トゥルーカー・ドットコムによると、日産車1台あたりのインセンティブは今年上期、平均2497ドルと若干低下した。ホンダは1969ドルで26%急増したが、日産の平均値はなお大幅に下回っている。

ホンダは販売価格や利益率でも、日産より堅実だ。トゥルーカー・ドットコムによると、ホンダの上期の販売価格は1台あたり平均2万7093ドル。日産の平均価格は7%下落し2万6150ドルとなった。

要するに、日産が米市場でホンダを抜くというゴールを達成するためには、相応のコストがかかる可能性があることを意味する。ゴーンCEOら経営陣は、どの程度の利益を犠牲にする覚悟があるのだろうか。