アジア通貨動向（11日）＝上昇、地政学的な緊張が緩和

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は上昇。人民元は約 5カ月ぶりの高値をつけた。ウクライナをめぐる地政学的な緊張が和らいだことで、投資 家のリスク志向が高まった。 人民元 は1ドル=6.1520元で国内取引を開始。これは3月17日以 来の高値となる。中国人民銀行(中央銀行)が、この日の元の対ドル基準値を元高/ドル 安の水準に設定したことや、最近の好調な経済指標を受けた投資家の買いに支援されてい る。 インドネシアルピア も上昇。全般的に堅調なノンデリバラブル・フォワード (NDF)取引や国内株式の流れに追随している。 韓国ウォン とフィリピンペソ は、ショートカバーを背景に値上 がり。 ただウォンは、韓国銀行(中央銀行)が今週利下げするとの見方から、利食い売りも 出た。 フィリピンペソは、さらにショートカバーが入る可能性があるが、トレーダーの間で は、地政学的リスクをめぐる懸念から警戒ムードが続いている。 フィリピンの銀行トレーダーは「地政学的リスクはいつ高まってもおかしくない」と 指摘。ペソは1ドル=43.85ペソ近辺に上値抵抗線があるとの見方を示した。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 102.14 102.04 -0.10 Sing dlr 1.2489 1.2520 +0.25 Taiwan dlr 29.995 30.066 +0.24 Korean won 1030.50 1036.50 +0.58 *Baht 32.14 32.14 +0.00 Peso 43.91 44.13 +0.51 Rupiah 11680.00 11770.00 +0.77 Rupee 61.10 61.14 +0.07 Ringgit 3.1955 3.2075 +0.38 Yuan 6.1537 6.1567 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.14 105.28 +3.07 Sing dlr 1.2489 1.2632 +1.15 Taiwan dlr 29.995 29.950 -0.15 Korean won 1030.50 1055.40 +2.42 Baht 32.14 32.86 +2.26 Peso 43.91 44.40 +1.12 Rupiah 11680.00 12160.00 +4.11 Rupee 61.10 61.80 +1.15 Ringgit 3.1955 3.2755 +2.50 Yuan 6.1537 6.0539 -1.62 *タイの市場は12日まで休場