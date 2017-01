〔ロイター調査〕インドネシア中銀、14日は政策金利を据え置きへ

[ジャカルタ 11日 ロイター] - ロイター調査によると、イ ンドネシア中央銀行は14日の会合で政策金利を据え置く見通しだ。調 査対象のアナリスト14人全員が、主要政策金利(BIレート)を7. 50%に維持すると答えた。 今週中に第2・四半期の経常収支も発表されるが、引き続き大幅な 赤字を記録すると見られている。 11名のアナリストによる第2・四半期の経常赤字予想の中央値は GDP比4.0%だった。第1・四半期の経常赤字はGDP比2.06 %、前年同期は4.4%だった。 インドネシアが継続している金融引き締め策は、第2・四半期の経 済成長率が前年同期比5.12%となった要因のひとつとされる。 調査では、中銀は預金ファシリティー金利(FASBI)と貸出フ ァシリティー金利(LF)も据え置くとみられている ほとんどのアナリストは、政策金利は年末時点でも7.5%に据え 置かれると予測したが、年末時点で7.75%としたアナリストも2人 いた。 6月のインフレ率は、年率換算で前月の6.7%から4.53%に 低下した。 14日の会合後と年末の各金利と計上赤字幅に関する各社予想は次 の通り。(単位%) August end of year BIR FASBI LF BIR FASBI LF ANZ 7.50 5.75 7.50 7.75 6.00 7.75 Bank Danamon 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 Barclays 7.50 5.75 7.50 5.75 BCA 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 BII 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 BofAML 7.50 7.50 CIMB 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 Danareksa 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 DBS 7.50 ING Financial Markets 7.50 Mandiri Sekuritas 7.50 5.75 7.50 7.75 6.00 7.75 OCBC 7.50 RBS 7.50 5.75 7.50 5.75 Samuel Sekuritas 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 Forecasters 14 10 8 11 10 8 Median 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 June 7.50 5.75 7.50 BIR: BI rate; FASBI: deposit facility rate; LF: lending facility rate Current Account pct to GDP $ bln ANZ -4.26 -9.1 Barclays -3.90 -8.4 BCA -3.40 -9.2 BII -4.08 -9.25 BofAML -3.70 CIMB -4.00 -8.3 DBS -3.2 to -3.70 Mandiri Sekuritas -4.0 to -4.20 -9.0 to -9.2 OCBC -4.00 RBS -3.90 Samuel Sekuritas -4.05 -8.6 Forecasters 11 7 Median -4.00 -8.85 Q1 -2.06 -4.2