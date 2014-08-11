12日の国内・海外経済指標と行事予定

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(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Tuesday, 12 August, 2014 閣議はとりやめ - 0850 ７月企業物価指数（日銀） - ロイター予測 前年比＋4.4% 前月比＋0.4% 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 ２０年利付国債(８月債)の発行予定額等（財務省） - 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） - 1300 ７月マンション発売動向（不動産経済研究所） - 1330 ６月鉱工業生産確報（経産省） - 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ １１日（月） All Day タイ：祝日で休場 0715 米：フィッシャーＦＲＢ副議長が講演（ストックホルム） "The Great Recession: Movi ng Ahead" 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １２日（火） All Day タイ：祝日で休場 0000 シンガポール：第2四半期ＧＤＰ改定値 0900 独：8月景気期待指数（ＺＥＷ） 1130 米：7月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省３年債入札 1800 米：7月財政収支（財務省）
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