〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.030％、6カ月物は 0.050％＝財務省

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［ワシントン １１日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.030％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.030％ 落札価格 99.992417 最高利回り落札比率 14.42％ カバー（応札倍率） 4.47倍 （単位：ドル） 落札総額 29,001,286,300 応札総額 129,541,111,300 競争入札 28,452,629,900 非競争入札 448,656,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 8月14日 償還日 2014年11月13日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.025％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 26.16％ カバー（応札倍率） 4.72倍 （単位：ドル） 落札総額 25,001,347,700 応札総額 118,066,927,700 競争入札 24,032,370,000 非競争入札 392,977,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年8月14日 償還日 2015年2月12日
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