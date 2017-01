米金融・債券市場＝横ばい、地政学リスクなお意識

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時55分 102*19.00=3.2384% 前営業日終盤 102*24.00=3.2303% 10年債 米東部時間15時55分 100*20.00=2.4275% 前営業日終盤 100*21.50=2.4221% 5年債 米東部時間15時53分 100*01.25=1.6167% 前営業日終盤 100*00.75=1.6200% 2年債 米東部時間12時53分 100*03.50=0.4441% 前営業日終盤 100*03.25=0.4481% 11日の米金融・債券市場では、中東とウクライナをめぐる地政学リスクが引き続き 意識されるなか、国債利回りは前週つけた低水準近辺で小動きとなった。 終盤の取引で10年債 利回りは0.5ベーシスポイント(bp)上昇の2 .420%。イラク、ウクライナ東部、パレスチナ自治区ガザでの戦闘が再び激化する恐 れがあるとの懸念から、前週8日につけた2013年6月以来の低水準となる2.349 %近辺にとどまっている。 ロシアが人道支援を名目にウクライナに侵攻するのではないかとの懸念が高まるなか 、ロシアはこの日、赤十字国際委員会(ICRC)と連携してウクライナ東部に人道支援 のための部隊を派遣する意向であることを表明。 またイラクでは、マスーム大統領がマリキ首相の代わりにイスラム教シーア派政党連 合のハイダル・アバディ氏を新首相に指名。ただマリキ首相は退陣を拒否している。 ナショナル・ペン・インベスターズ・トラストの債券ポートフォリオ・マネジャー、 ジェームズ・バーンズ氏は、「海外情勢が注目を集めるなか、債券市場では安全資産に対 する買い続いている」としている。 Tボンド先物9月限 は横ばいの139─13/32。 Tノート先物9月限 は1.5/32安の125─29.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)