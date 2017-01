アジア通貨動向（12日）＝ウォンが上昇をけん引、規制緩和を好感

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨市場では、ウォンKRW= KFTCが上昇をけん引。地政学的リスクに対する懸念がやや後退したことや、韓国政府が 経済政策として株式市場の1日の制限値幅を上下15%から30%に拡大する規制緩和を 発表したことが背景となった。 アナリストらによると、値幅制限の緩和そのものが株式市場への資金流入拡大につな がるわけではないものの、政府が経済支援を行うという断固たる姿勢を示したことが海外 投資家への呼び水となる可能性があるという。 ただ、為替当局による介入の懸念も出て、ウォンはやや上げ幅を縮めた。 サムスン・フューチャーズの為替アナリスト、Seungji Jeon氏は「ウォンは対米ドル で1020ウォンまで上昇するだろう。ただ、そのレベルは超えられないとみている」と 話した。 台湾ドルは決済需要を受けて1米ドル=30.000台湾ドル前後まで上昇した。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.28 102.20 -0.08 Sing dlr 1.2501 1.2500 -0.01 Taiwan dlr 30.002 30.052 +0.17 Korean won 1027.20 1030.30 +0.30 *Baht 32.14 32.14 +0.00 Peso 43.86 43.86 +0.00 Rupiah 11672.00 11665.00 -0.06 Rupee 61.11 61.19 +0.13 Ringgit 3.1935 3.1965 +0.09 Yuan 6.1552 6.1536 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.28 105.28 +2.93 Sing dlr 1.2501 1.2632 +1.05 Taiwan dlr 30.002 29.950 -0.17 Korean won 1027.20 1055.40 +2.75 Baht 32.14 32.86 +2.26 Peso 43.86 44.40 +1.22 Rupiah 11672.00 12160.00 +4.18 Rupee 61.11 61.80 +1.12 Ringgit 3.1935 3.2755 +2.57 Yuan 6.1552 6.0539 -1.65 *タイの金融市場は祝日のため休場