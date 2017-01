米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、入札控え調整の動き

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時14分 101*29.00=3.2741% 前営業日終盤 102*17.00=3.2416% 10年債 米東部時間16時10分 100*14.50=2.4473% 前営業日終盤 100*19.50=2.4293% 5年債 米東部時間16時13分 100*01.00=1.6184% 前営業日終盤 100*01.25=1.6167% 2年債 米東部時間15時05分 100*03.75=0.4400% 前営業日終盤 100*03.50=0.4441% 12日の米金融・債券市場では、長期債の利回りが上昇した。財務省が四半期定例入 札(ク オータリー・リファンディング)の一環として実施する10年債と30年債入札 の入札を控え調整の動きが出ている。 財務省はこの日は270億ドルの3年債入札を実施。最高落札利回りは0.924% と4月以来の低水準、応札倍率は3.03倍と2013年6月以来の低水準となった。財 務省はこれに続き、13日に240億ドルの10年債、1 4日に160億ドルの30年 債入札を実施する。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、スタンレー・ サン氏は、「13日と14日の入札を控え、長期債の供給に備える必要が出ている」と述 べた。 WI(発行前)取引に基づく予想では、2024年8月償還の10年債利回りは2. 460%。2013年6月以来の低水準となる可能性がある。 終盤の取引で、10年債 は2.444%と、前日終盤から2.4ベーシ スポイント(bp)上昇。30年債 利回りは3.268%と、3.5bp上 昇した。 Tボンド先物9月限 は14/32安の138─31/32。 Tノート先物9月限 は3/32安の125─26.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.50)