米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、入札控え調整の動き

［ニューヨーク １２日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時14分 101*29.00=3.2741% 前営業日終盤 102*17.00=3.2416% １０年債 米東部時間16時10分 100*14.50=2.4473% 前営業日終盤 100*19.50=2.4293% ５年債 米東部時間16時13分 100*01.00=1.6184% 前営業日終盤 100*01.25=1.6167% ２年債 米東部時間15時05分 100*03.75=0.4400% 前営業日終盤 100*03.50=0.4441% １２日の米金融・債券市場では、長期債の利回りが上昇した。財務省が四半期定例入 札（ク オータリー・リファンディング）の一環として実施する１０年債と３０年債入札 の入札を控え調整の動きが出ている。 財務省はこの日は２７０億ドルの３年債入札を実施。最高落札利回りは０．９２４％ と４月以来の低水準、応札倍率は３．０３倍と２０１３年６月以来の低水準となった。財 務省はこれに続き、１３日に２４０億ドルの１０年債、１ ４日に１６０億ドルの３０年 債入札を実施する。 野村証券インターナショナル（ニューヨーク）の金利ストラテジスト、スタンレー・ サン氏は、「１３日と１４日の入札を控え、長期債の供給に備える必要が出ている」と述 べた。 ＷＩ（発行前）取引に基づく予想では、２０２４年８月償還の１０年債利回りは２． ４６０％。２０１３年６月以来の低水準となる可能性がある。 終盤の取引で、１０年債 は２．４４４％と、前日終盤から２．４ベーシ スポイント（ｂｐ）上昇。３０年債 利回りは３．２６８％と、３．５ｂｐ上 昇した。 Ｔボンド先物９月限 は１４／３２安の１３８─３１／３２。 Ｔノート先物９月限 は３／３２安の１２５─２６．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.50)