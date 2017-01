UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、入札控え調整の動き

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*28.00=3.2757% 前営業日終盤 102*17.00=3.2416% 10年債 米東部時間17時05分 100*14.00=2.4491% 前営業日終盤 100*19.50=2.4293% 5年債 米東部時間17時05分 100*01.00=1.6184% 前営業日終盤 100*01.25=1.6167% 2年債 米東部時間17時05分 100*04.00=0.4360% 前営業日終盤 100*03.50=0.4441% 12日の米金融・債券市場では、長期債利回りが上昇した。財務省が四半期定例入札 (ク オータリー・リファンディング)の一環として実施する10年債と30年債入札の 入札を控え調整の動きが出ている。 財務省はこの日は270億ドルの3年債入札を実施。最高落札利回りは0.924% と4月以来の低水準、応札倍率は3.03倍と2013年6月以来の低水準となった。財 務省はこれに続き、13日に240億ドルの10年債、1 4日に160億ドルの30年 債入札を実施する。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、スタンレー・ サン氏は、「13日と14日の入札を控え、長期債の供給に備える必要が出ている」と述 べた。 WI(発行前)取引に基づく予想では、2024年8月償還の10年債利回りは2. 460%。2013年6月以来の低水準となる可能性がある。 終盤の取引で、10年債 は2.444%と、前日終盤から2.4ベーシ スポイント(bp)上昇。30年債 利回りは3.268%と、3.5bp上 昇した。 一連の国債入札を控え、売り圧力はこれまでも出ていたものの、ウクライナ東部のほ かイラクやパレスチナ自治区ガザで地政学リスクが高まっていることを背景に、安全資産 としての米国債の需要が増大。10年債利回りは前週につけた14カ月ぶりの低水準とな る2.349%近辺で推移していた。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は、「米国債市場は、改善が続く国内経済指標より、むしろ地政学リスクなどの外 部要因に大きく影響されてきた」と指摘。 ただ地政学リスクは解消したわけではなく、イラクではマスーム大統領がイスラム教 シーア派政党連合のハイダル・アバディ氏を新首相候補に指名したものの、現職のマリキ 首相が退陣を拒否するなど混迷が継続。ウクライナでは、ロシアが同国東部に人道支援部 隊を派遣。西側諸国はロシアが人道支援を口実にウクライナに侵攻するのではないかと懸 念を強めている。 こうしたなか、ドイツの欧州経済センター(ZEW)が発表した8月の独ZEW景気 期待指数は8.6と、前月の27.1から大きく低下。予想の18.2を下回り、201 2年12月以来の低水準となった。 欧州では欧州中央銀行(ECB)が景気支援に向け追加緩和策を実施するとの観測か ら独10年債利回りは前週、過去最低を更新。市場関係者の間では、独連邦債利回りが過 去最低水準近辺で推移していることで、米国債利回りの上昇に歯止めがかかっているとの 見方が出ている。 Tボンド先物9月限 は14/32安の138─31/32。 Tノート先物9月限 は3/32安の125─26.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.50)