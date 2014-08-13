訂正-ＫＬａｂ ：14年12月期中間連結、当期黒字転換5.41億円、14年1-9予想10.32億円の黒字

(12日に配信した記事で、業績予想の期間を14年12月期から14年1-9月に訂正します) ［東京 12日 ロイター］

2014年12月期中間決算 (2014年1月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字

14年12月期中間 13年12月期中間 14年1-9月期予想 売上高 （百万円） 9,585 7,119 15,585

(+34.6 %) (+43.1 %) 営業利益（百万円） 696 △880 1,296 経常利益（百万円） 700 △727 1,293 当期利益（百万円） 541 △597 1,032 １株利益 （円） 16.40 △23.80 30.22 希薄後ＥＰＳ（円） 15.83 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00