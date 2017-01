アジア通貨動向（13日）＝総じて下落、ウクライナ情勢懸念で

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場では、韓国ウォン KRW=KFTCが閑散相場のなか下落。同国は中銀の政策決定会合を翌日に控えている。その 他の通貨もウクライナ情勢をめぐる懸念を背景におおむね下落した。 一方、タイバーツは は上昇。タイでは11─12日が祝日で金融市場が休場 だったため、その2日間で上昇した他の通貨と足並みをそろえる形となっている。 韓国中銀の政策決定会合では、政策金利が現行の年2.50%から2.25%に引き 下げられる見通し。トレーダーからは、小幅利下げはすでに織り込み済みであるため、予 想通りの利下げなら、ウォンが大きく売られることはなく、むしろ、海外ファンド勢が利 下げ観測で積み上げていたショートポジションを解消することで、ウォンが反発するとの 声も聞かれた。 フィリピンペソ は、軟調なノンデリバラブル・フォワード(NDF)取引 に追随して下落。 台湾ドル は上昇。トレーダーの話では、台湾中銀による介入で軟化した。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.27 102.26 -0.01 Sing dlr 1.2500 1.2506 +0.05 Taiwan dlr 30.001 30.060 +0.20 Korean won 1027.80 1026.40 -0.14 Baht 31.97 32.14 +0.52 Peso 43.97 43.84 -0.28 Rupiah 11688.00 11685.00 -0.03 Rupee 61.25 61.08 -0.28 Ringgit 3.1890 3.1943 +0.17 Yuan 6.1599 6.1583 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.27 105.28 +2.94 Sing dlr 1.2500 1.2632 +1.06 Taiwan dlr 30.001 29.950 -0.17 Korean won 1027.80 1055.40 +2.69 Baht 31.97 32.86 +2.78 Peso 43.97 44.40 +0.98 Rupiah 11688.00 12160.00 +4.04 Rupee 61.25 61.80 +0.90 Ringgit 3.1890 3.2755 +2.71 Yuan 6.1599 6.0539 -1.72