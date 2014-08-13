14日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 14 August, 2014 0850 6月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比+15.3％） - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省）- 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） - 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ １３日（水） 0530 仏：7月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0600 独：7月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0600 独：7月卸売物価指数（連邦統計庁） 0830 英：4─6月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：6月鉱工業生産（統計局） 0930 英：中銀四半期インフレ報告 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：7月小売売上高（商務省） 1305 米：ダドリーＮＹ連銀総裁があいさつ（ニューヨーク） Workshop on the Risks of Wholesale Fundingにて 1320 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） Workshop on the Risks of Wholesale Fundingにて 1400 米：6月企業在庫（商務省） 1700 米：財務省１０年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2014 Cisco Systems １４日（木） Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 韓国：中銀金融政策決定会合 0200（14━19日に発表） 中国：1─7月対中国海外直接投資 （商務省） 0530 仏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） 0600 独：第2・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：7月消費者物価指数改定値（統計局） 0900 ユーロ圏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） 1230 米：7月輸出入物価（労働省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 1700 米：財務省３０年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ FY2015 Q2 Wal-Mart 3-mth results Lenovo Group