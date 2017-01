UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、米小売統計不振で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*14.50=3.2456% 前営業日終盤 101*28.00=3.2757% 10年債 米東部時間17時05分 100*22.00=2.4202% 前営業日終盤 100*14.00=2.4491% 5年債 米東部時間17時05分 100*06.50=1.5822% 前営業日終盤 100*01.00=1.6184% 2年債 米東部時間16時31分 100*05.25=0.4159% 前営業日終盤 100*04.00=0.4360% 13日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。朝方発表された米小売売上 高が不振だったことで、連邦準備理事会(FRB)が景気支援に向けゼロ金利政策を長期 間にわたり維持するとの観測が再び台頭したことが背景。 商務省発表の7月の小売売上高は前月比横ばいとなり、予想の0.2%増に届かなか った。バイニング・スパークスの首席経済ストラテジスト、クレイグ・ディスミューク氏 は、「小売統計で失望感が広がり、国債に買いが入った」としている。 FRBが2015年下半期までゼロ金利政策を維持するとの観測から、特に中期債利 回りが低下。終盤の取引で5年債 利回りは3.4ベーシスポイント(bp)低 下の1.581%となっている。10年債 利回りは2.5bp低下の2.4 17%。 財務省は四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の一環として前日の2 70億ドルの3年債入札に続き、この日は240億ドルの10年債入札を実施。堅調な需 要を集め、最高落札利回りは2.439%と、前年6月以来の低水準となった。 財務省は14日に160億ドルの30年債入札を実施、合計670億ドルの一連の国 債入札を締めくくる。 入札に関連した売り圧力も出ているが、ウクライナ東部のほかイラクやパレスチナ自 治区ガザでの紛争が懸念材料となり、安全資産としての米国債に安定的な需要が見られる ため、10年債利回りは前週につけた14カ月ぶりの低水準である2.349%近辺にと どまっている。 コロンビア・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ジーン・タヌッツォ氏は 、「地政学リスクが高まるなか、安全資産に対し国内外から堅調な需要が見られている」 としている。 こうしたなか社債にもまとまった買いが見られ、トムソン・ロイター傘下のIFRに よると、過去2日間に新規に発行された141億ドルの投資適格級の社債が買われた。今 週は総額150億─200億ドルの社債が発行されると見られるなか、その大部分が過去 2日間で買われたことになる。 Tボンド先物9月限 は16/32高の139─15/32。 Tノート先物9月限 は10/32高の126─4.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)