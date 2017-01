UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、堅調な30年債入札受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時04分 103*15.00=3.1933% 前営業日終盤 102*14.50=3.2456% 10年債 米東部時間16時58分 99*24.00=2.4033% 前営業日終盤 (NA) 5年債 米東部時間17時05分 100*08.25=1.5707% 前営業日終盤 100*06.50=1.5822% 2年債 米東部時間17時05分 100*05.25=0.4158% 前営業日終盤 100*05.25=0.4159% 14日の米金融・債券市場では、30年債入札が順調にこなされたことを受け、国債 利回りが低下した。ユーロ圏が第2・四半期にゼロ成長となったことで独10年債利回り が低下し、米国債の魅力が増していることも利回り低下につながっている。 欧州連合(EU)統計局が発表した第2・四半期のユーロ圏のGDP速報値は前期比 横ばい。ウクライナをめぐる地政学リスクが引き続き意識されるなか、独10年債DE10Y T=TWEB利回りは一段と低下し、初めて1%を下回った。 USバンク・ウエルス・マネジメントの債券調査部門責任者、ジェニファー・ベール 氏は、ウクライナのほか中東とイラクで起きている紛争により、世界的に債券利回りが影 響を受けていると指摘。「地政学リスクにより利回りは抑制され続ける」との見方を示し た。 米10年債 利回りは3べーシスポイント(bp)低下の2.400%。 前週つけた14カ月ぶりの低水準に約5bpのところまで迫った。30年債 利回りは約5bp低下の3.193%。 労働省が朝方発表した週間新規失業保険申請件数が予想を超えて増加したことも、米 国債利回りが低下する要因となった。 ベルエア・インベストメント・アドバイザーズのポートフォリオ・マネジャー、バリ ー・ホエール氏は、「欧米の景気サイクルの間にはかなり大きな隔たりがある」としてい る。 財務省は四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の一環として12日の 270億ドルの3年債入札、13日の240億ドルの10年債入札に続き、この日は16 0億ドルの30年債入札を実施。総額670億ドルの一連の国債入札を締めくくった。 30年債入札では堅調な需要に押され、最高落札利回りが3.224%と2013年 5月以来の低水準となり、応札倍率は2.6倍と、30年債入札の平均の2.5倍を超え た。入札結果を受け、30年債利回りは一段と低下した。 海外情勢では、ウクライナとイラク情勢は緊張が高まった状態が続いているものの、 パレスチナ自治区ガザでは停戦延長で合意するなど進展は見られている。 Tボンド先物9月限 は19/32高の140─2/32。 Tノート先物9月限 は5/32高の126─9.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+1.00)