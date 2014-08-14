〔表〕きょうの投信設定（15日）＝4本

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［東京 １５日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 パインブリッジ米国優先ＲＥＩＴファンド ２０１４─０８〈為替ヘッジあり〉 ＜愛称：ＲＥＩＴの優先席 １４─０８＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：百五銀行 、百五証券 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１４─０８ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：マネックス証券 ＤＣダイナミック・アロケーション・ファンド＜愛称：ＤＣ攻守のチカラ＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：りそな銀行
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