アジア通貨動向（14日）＝総じて上昇、ウォンが主導

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場では、韓国ウォン KRW=KFTCが2週間ぶりの高値に上昇。全般的な上げを主導している。韓国銀行(中央銀 行)はこの日、政策金利を引き下げたが、市場予想通りだったことから、ショートカバー が入った。 アジア通貨は、主要中銀の金融緩和政策が続くとの期待から総じて上昇している。 フィリピンペソ 、マレーシアリンギ 、タイバーツ は海外 ファンド勢からの需要に支援された。 ウォンは中銀の政策決定を控えた警戒感から下落して国内取引を開始したが、政策発 表後上昇に転じ、1ドル=1022.1ウォンと7月30日以来の高値をつけた。中銀総 裁の発言が、追加利下げを示唆するシグナルがほとんどないと受け止められたことが背景 。 HSBCは顧客向けノートの中で「市場は韓国中銀が当面、政策金利を据え置くと判 断したようだ」と指摘した。 フィリピンペソは0.6%上昇し、1ドル=43.685ペソと8月6日以来の高値 。ノンデリバラブル・フォワード(NDF)取引でリアルマネーやヘッジファンドなど海 外ファンド勢がペソに買いを入れた。一方、国内のトレーダーは根強いインフレ懸念から 、43.700ペソ近辺で利食い売りを出している。 リンギは0.6%上昇し、7月25日以来の高値となる1ドル=3.1745リンギ をつけた。 バーツも0.6%高の1ドル=31.82バーツと7月29日以来の高値。海外資金 の流入期待から買われている。 *0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.58 102.42 -0.16 Sing dlr 1.2478 1.2493 +0.12 Taiwan dlr 29.994 30.065 +0.24 Korean won 1023.30 1028.90 +0.55 Baht 31.85 32.01 +0.50 Peso 43.74 43.97 +0.51 Rupiah 11672.00 11690.00 +0.15 Rupee 61.07 61.22 +0.25 Ringgit 3.1790 3.1935 +0.46 Yuan 6.1547 6.1544 -0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.58 105.28 +2.63 Sing dlr 1.2478 1.2632 +1.23 Taiwan dlr 29.994 29.950 -0.15 Korean won 1023.30 1055.40 +3.14 Baht 31.85 32.86 +3.17 Peso 43.74 44.40 +1.50 Rupiah 11672.00 12160.00 +4.18 Rupee 61.07 61.80 +1.20 Ringgit 3.1790 3.2755 +3.04 Yuan 6.1547 6.0539 -1.64