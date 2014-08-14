15日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 15 August, 2014 1000 閣議・閣議後会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ １４日（木） Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 0530 仏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） 0600 独：第2・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：7月消費者物価指数改定値（統計局） 0900 ユーロ圏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） 1230 米：7月輸出入物価（労働省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 1700 米：財務省３０年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ FY2015 Q2 Wal-Mart Q3 THYSSENKRUPP AG １５日（金） Time Unknown ＥＵ臨時外相理事会 All Day インド：休場 韓国：休場 0830 英：第2・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） 0830 香港：第2・四半期ＧＤＰ 1000 マレーシア：第2・四半期ＧＤＰ 1230 米：7月卸売物価指数（労働省） 1230 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1300 米：6月対米証券投資（財務省） 1315 米：7月設備稼働率（ＦＲＢ） 1315 米：7月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1445 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブレーナード） "The Current and Future State of Community Banking, Community Bank Supervision/Regulation and the Economy"