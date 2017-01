15日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 15 August, 2014 1000 閣議・閣議後会見 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT 14日(木) Time Unknown インドネシア:中銀金融政策決定会合 0530 仏:第2・四半期GDP速報値(INSEE) 0600 独:第2・四半期GDP速報値(連邦統計庁) 0900 ユーロ圏:7月消費者物価指数改定値(統計局) 0900 ユーロ圏:第2・四半期GDP速報値(統計局) 1230 米:7月輸出入物価(労働省) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省52週間物TB入札条件 1500 米:財務省インフレ指数連動5年債入札条件 1700 米:財務省30年債入札 <海外主要企業決算発表予定> FY2015 Q2 Wal-Mart Q3 THYSSENKRUPP AG 15日(金) Time Unknown EU臨時外相理事会 All Day インド:休場 韓国:休場 0830 英:第2・四半期GDP改定値(国立統計局) 0830 香港:第2・四半期GDP 1000 マレーシア:第2・四半期GDP 1230 米:7月卸売物価指数(労働省) 1230 米:8月NY州製造業業況指数(連銀) 1300 米:6月対米証券投資(財務省) 1315 米:7月設備稼働率(FRB) 1315 米:7月鉱工業生産(FRB) 1355 米:8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1445 米:コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演(ミネソタ州ブレーナード) "The Current and Future State of Community Banking, Community Bank Supervision/Regulation and the Economy"