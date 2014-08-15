ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(8月15日)

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Friday, 15 August, 2014----------------------------------------------

2130 米：7月卸売物価指数（労働省） 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2200 米：6月対米証券投資（財務省） 2215 米：7月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：7月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブレーナード） - "The Current and Future State of Community Banking, Community Bank Supervision/Regulation and the Economy" Monday, 18 August, 2014---------------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 中国：7月新築住宅価格 1130 タイ：第2・四半期ＧＤＰ 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1800 ユーロ圏：6月貿易収支（統計局） 2300 米：8月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Tuesday, 19 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：４０年利付国債(８月債)の発行予定額等 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1700 ユーロ圏：6月経常収支（ＥＣＢ） 1730 英：7月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：7月生産者物価指数（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 20 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0850 日本：７月貿易統計（財務省） - （輸出：＋3.8％、輸入：‐1.7％、赤字7025億円） 1500 独：7月生産者物価指数（連邦統計庁） 1730 英：8月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 21 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米：カンザスシティー地区連銀主催のシンポジウム（２３日まで、ジャクソンホール） - "Re-Evaluating Labor Market Dynamics,"ブロードベンド英中銀副総裁や黒田日銀総裁らが参加 All Day フィリピン：祝日で休場 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0830 日本：8月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２年利付国債（９月債）の発行予定額等 1045 中国：8月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：8月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1730 英：7月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：8月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 22 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 0700 日本：8月ロイター企業調査 Saturday, 23 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米：カンザスシティー地区連銀主催のシンポジウム（最終日、ジャクソンホール） Sunday, 24 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ボストン） Monday, 25 August, 2014---------------------------------------------- All Day 英：バンクホリデー - 休場 All Day フィリピン：祝日で休場 - 休場 1700 独：8月ＩＦＯ業況指数 2245 米：8月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） Tuesday, 26 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀） 1500 独：7月独輸入物価（連邦統計庁） - 26─29日に発表 1500 独：7月小売売上高（連邦統計庁） - 26─29日に発表 1830 南アフリカ：第2・四半期ＧＤＰ 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：7月耐久財受注（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2200 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 27 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 1500 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 Thursday, 28 August, 2014---------------------------------------------- 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 1100 フィリピン：第2・四半期ＧＤＰ 1655 独：8月雇用統計（連邦雇用庁） 1700 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） 1800 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2100 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省）

2130 米：第2・四半期企業利益速報値（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Friday, 29 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day インド：祝日で休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：７月完全失業率（総務省） 0830 日本：７月家計調査（総務省） 0830 日本：７月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：７月全国消費者物価指数（総務省） 0850 日本：7月商業販売統計経産省） 0850 日本：7月鉱工業生産速報（経産省） 1230 日本：８月国際投資戦略調査 1400 日本：7月住宅着工戸数（国交省） 1800 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：7月失業率（統計局） 2100 ブラジル：第2・四半期ＧＤＰ 2100 インド：4─6月期ＧＤＰ 2130 米：7月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値