アジア通貨動向（15日）＝リンギが10カ月ぶり高値、予想上回るＧＤＰで

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場では、マレーシア リンギ が約10カ月ぶりの高値をつけた。第2・四半期の同国国内総生産(GD P)は前年比6.4%増加、予想を上回った。 リンギは0.7%上昇し1ドル=3.1580リンギと、10月31日以来の高値。 ウエストパックのシニアFXストラテジスト、ジョナサン・カベナ氏は「マレーシア 中銀の引き締めバイアスが再確認された。ドル/リンギは一段と下落しよう」と述べた。 一方、前日発表されたユーロ圏GDPや、米国の雇用関係の指標は、総じて弱めの内 容となった。市場では、欧州中央銀行(ECB)は一段の景気刺激策を講じるとの期待感 が根強いほか、米連邦準備理事会(FRB)は利上げを急がない、との見方が出ている。 こうした思惑を受けて、きょうはマレーシアリンギ以外でも、アジア新興国通貨は全 般的に強めに推移しており、台湾ドル は外国金融機関の需要を背景に上昇した。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.51 102.45 -0.06 Sing dlr 1.2431 1.2463 +0.26 Taiwan dlr 29.973 30.045 +0.24 *Korean won 1020.95 1021.20 +0.02 Baht 31.88 31.84 -0.13 Peso 43.68 43.66 -0.03 Rupiah 11670.00 11670.00 +0.00 *Rupee 60.76 60.76 +0.00 Ringgit 3.1620 3.1795 +0.55 Yuan 6.1472 6.1531 +0.10 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.51 105.28 +2.70 Sing dlr 1.2431 1.2632 +1.62 Taiwan dlr 29.973 29.950 -0.08 Korean won 1020.95 1055.40 +3.37 Baht 31.88 32.86 +3.07 Peso 43.68 44.40 +1.65 Rupiah 11670.00 12160.00 +4.20 Rupee 60.76 61.80 +1.71 Ringgit 3.1620 3.2755 +3.59 Yuan 6.1472 6.0539 -1.52 *インドと韓国の金融市場は休場。