新規上場企業の横顔：リアルワールド（9月18日マザーズ上場）

［東京 １５日 ロイター］ - ９月１８日にマザーズ上場予定の「リアルワールド 」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都渋谷区猿楽町 ≪事業内容≫ クラウドサービスの運営等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：菊池 誠晃 ≪資本金≫ 9647万円 ≪発行済み株式数≫ 243万4000株（2014年8月15日現在） ≪従業員数≫ 38名（2014年6月30日現在） ≪業績≫ 2013年9月期 2012年9月期 売上高（千円） 2,066,122 1,897,770 経常利益（千円） 41,000 92,044 当期利益（千円） 6,574 58,873 １株当たり利益（円） 2.70 24.19 １株当たり純資産額（円） 161.82 163.24 配当（円） - 412.00 注）2013年4月26日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年9月期 2012年9月期 売上高（千円） 2,066,160 1,903,742 経常利益（千円） 36,482 85,998 当期利益（千円） 2,060 36,862 １株当たり利益（円） 0.85 15.14 １株当たり純資産額（円） 159.99 161.79 ≪総資産≫ （千円） 1,202,621（2013年9月期） ≪株主資本≫ （千円） 393,860（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 菊池 誠晃 67.28 1,675,900 インキュベイトキャピタル５号投資事業有限責任組合 13.33 332,000 ニッセイ・キャピタル４号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル 4.01 100,000 ＲＩＰ１号Ｒ＆Ｄ投資組合リクルートストラテジックパートナーズ 4.01 100,000 モバイルコム 3.44 85,600 和出 憲一郎 0.98 24,400 オークファン 0.98 24,400 ＧＭＯ ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ投資事業有限責任組合 無限責任組合員ＧＭＯ ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ 0.90 22,500 アドウェイズ 0.80 20,000 熊坂 慶太 0.45 11,200 東本 和人 0.45 11,200 中村 大介 0.45 11,200 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年８月２９日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年９月２日から９月８日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年９月９日 ≪申込期間≫ ２０１４年９月１０日から９月１６日 (以上、2014年8月15日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報