新規上場企業の横顔：ＡＭＢＩＴＩＯＮ（9月19日マザーズ上場）

［東京 １５日 ロイター］ - ９月１９日にマザーズ上場予定の「ＡＭＢＩＴＩＯ Ｎ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都渋谷区桜丘町 ≪事業内容≫ 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：清水 剛 ≪資本金≫ 4000万円 ≪発行済み株式数≫ 120万株（2014年8月15日現在） ≪従業員数≫ 27名（2014年7月31日現在） ≪業績≫ 2013年6月期 2012年6月期 売上高（千円） 3,473,360 2,748,057 経常利益（千円） 27,261 7,277 当期利益（千円） 16,324 1,708 １株当たり利益（円） 13.86 1.44 １株当たり純資産額（円） 147.79 133.88 配当（円） 850.00 - 注）2012年12月1日付けで、1株を15株に分割、2014年5月16日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年6月期 2012年6月期 売上高（千円） 3,932,015 3,223,697 経常利益（千円） 50,887 4,889 当期利益（千円） 56,595 -3,220 １株当たり利益（円） 48.06 -2.72 １株当たり純資産額（円） 168.42 120.31 ≪総資産≫ （千円） 828,955（2013年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 174,025（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 清水 剛 79.90 972,000 ＴＳコーポレーション 14.80 180,000 ＡＭＢＩＴＩＯＮ 1.85 22,500 鈴木 匠 0.74 9,000 福本 良平 0.74 9,000 ＪＲＤ 0.62 7,500 石黒 有理 0.25 3,000 阿部 賢二 0.25 3,000 佐藤 陽子 0.25 3,000 大石 徹 0.25 3,000 ≪監査人≫ 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年８月２８日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年９月１日から９月５日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年９月８日 ≪申込期間≫ ２０１４年９月１０日から９月１６日 (以上、2014年8月15日現在)