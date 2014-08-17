18日の国内・海外経済指標と行事予定

(18日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Monday, 18 August, 2014 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1100 ソフトバンク スマホ戦略機種・新サービス発表会 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ １５日（金） 休場：インド、韓国 Time Unknown ＥＵ臨時外相理事会 0830 英：第2・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） 0830 香港：第2・四半期ＧＤＰ 1230 米：7月卸売物価指数（労働省） 1230 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1300 米：6月対米証券投資（財務省） 1315 米：7月設備稼働率（ＦＲＢ） 1315 米：7月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1445 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブレーナード） "Th e Current and Future State of Community Banking, Community Bank Supervision/Regu lation and the Economy" １８日（月） 0130 中国：7月新築住宅価格 0230 タイ：第2・四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：6月貿易収支（統計局） 1400 米：8月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札