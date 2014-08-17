〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １８日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月１８日―２２日の海外経済指標】 １８日（月） 0130 中国：7月新築住宅価格 0200 中国：7月対中国海外直接投資（商務省） 0230 タイ：第2・四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：6月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 15.4 1400 米：８月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 53 53 １９日（火） 0800 ユーロ圏：6月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、10億ユーロ） N/A 19.5 0830 英：7月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 1.8 1.9 ＲＰＩ（前月比、％） -0.1 0.2 （前年比、％） 2.6 2.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） 2.6 2.7 0830 英：7月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） -1.0 -0.8 （前年比、％） -6.4 -4.4 産出（前月比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 0.0 0.2 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％） 2.0 2.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.9 1.9 1230 米：7月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 97.0 89.3 （許可件数／年率、万戸） 100.0 97.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２０日（水） 0600 独：7月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） -0.7 -0.7 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２１日（木） 0145 中国：8月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 51.3 51.8 （7月改定） 0800 ユーロ圏：8月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 53.5 54.2 （7月改定） 0800 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.3 53.8 （7月改定） 0830 英：7月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.1 （前年比、％） 3.0 3.6 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/9までの週、1000件） 300 311 1345 米：8月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 55.7 55.8 （7月改定） 1400 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 5.02 5.04 1400 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 20.0 23.9 1400 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.3 ２２日（金） 特になし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月１８日―２４日の海外経済指標の海外行事予定】 １８日（月） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９日（火） 0130 豪：中銀理事会議事録 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 2330 豪：スティーブンス中銀総裁が議会証言（現地時間２０日） ２０日（水） 0830 英：8月中銀金融政策委員会の議事録 1800 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 ２１日（木） 0000 米：カンザスシティー地区連銀経済シンポジウム開幕 （２３日まで、ワイオミング州ジャクソンホール） "Re-Evaluating Labor Market Dynamics" ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が開幕のあいさつ 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 ２２日（金） 1400 イエレン米ＦＲＢ議長がカンザスシティー地区連銀経済シンポジウムで講演 （ワイオミング州ジャクソンホール） 講演テーマ「労働市場について」 ２３日（土） Time Unknown 米：カンザスシティー地区連銀経済シンポジウム （最終日、ワイオミング州ジャクソンホール） ２４日（日） Time Unknown 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ボストン） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━