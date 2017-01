米金融・債券市場＝長期債利回りが前年半ば以来の低水準、ウクライナ危機受け

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*29.00=3.1298% 前営業日終盤 (NA) 10年債 米東部時間16時58分 100*09.50=2.3415% 前営業日終盤 99*24.00=2.4033% 5年債 米東部時間17時03分 100*13.25=1.5378% 前営業日終盤 100*08.25=1.5707% 2年債 米東部時間16時41分 100*05.50=0.4114% 前営業日終盤 100*05.25=0.4158% 15日の米金融・債券市場では、ウクライナ情勢をめぐる緊張が一段と高まったこと で、安全資産としての米国債の需要が高まり、長期債を中心に利回りが2013年半ば以 来の低水準を更新した。 10年債 利回りは2.30%まで低下、2013年6月以来の低水準を 更新、30年債 利回りは3.11%と、2013年5月以来の低水準となっ た。 終盤の取引では10年債は15/32高、利回りは2.34%、30年債は1─10 /32高、利回りは3.14%で推移している。 ウクライナ大統領府はこの日、前夜にかけてウクライナ領内に入ったロシア軍の装甲 車両をウクライナ軍が攻撃したことを、ポロシェンコ大統領が英国のキャメロン首相に報 告したと発表。これに対しロシアは、ロシア軍は越境していないと主張。ロシアが送った 人道支援物資の運搬をウクライナが阻止していると非難するなど、対立は深まっている。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、「この日の事 態が収束に向かったとしても、ロシアとウクライナとの間で緊張が高まっていることで、 米国債には潜在的に買いが入り続ける」としている。 この日の国債利回りの低下の大部分はウクライナ情勢によるものだったが、米経済指 標が軟調だったことも米国債の売りにつながった。 来週は20日にFRBが7月29─30日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事 要旨を発表、21─23日にはワイオミング州ジャクソンホールでカンザスシティー地区 連銀主催のシンポジウムが開催されるなど、FRB関連のイベントが注目を集めている。 Tボンド先物9月限 は31/32高の141─1/32。 Tノート先物9月限 は11/32高の126─20.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)