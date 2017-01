アジア通貨動向（18日）＝タイバーツが約3週間ぶり高値、ＧＤＰを好感

[18日 ロイター] - 18日のアジア新興通貨は大半が上昇。タイの第2・四半 期国内総生産(GDP)が発表された後、バーツは約3週間ぶり高値を付けた。 タイバーツ は一時、0.2%上昇し、7月29日以来の高値である1ドル= 31.78バーツを付けた。第2・四半期GDPは前期比0.9%増だった。 韓国のウォン も5週間強ぶり高値。輸出業者の需要が支援。大半のアジア 新興通貨が上昇した15日に韓国の金融市場が休場だったため、その際の需要が反映され た部分もある。 台湾ドル も上昇。台湾当局は今年のGDP伸び率見通しを上方修正。米アッ プルの「iPhone(アイフォーン)6」など、新製品投入が支援材料になる見込みと いう。 今週は米ワイオミング州ジャクソンホールでのカンザスシティー連銀主催のシンポジ ウムを控えており、慎重姿勢も見受けられる。アナリストやトレーダーによると、米連邦 準備理事会(FRB)が早期の利上げを示唆すれば、新興アジア通貨が修正局面に入る可 能性が高い。 *0315GMT(日本時間午後零時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.28 102.34 +0.06 Sing dlr 1.2454 1.2445 -0.07 Taiwan dlr 29.965 30.035 +0.23 Korean won 1017.70 1021.20 +0.34 Baht 31.79 31.85 +0.17 Peso 43.67 43.67 +0.01 Rupiah 11685.00 11670.00 -0.13 *Rupee 60.76 60.76 +0.00 Ringgit 3.1525 3.1545 +0.06 Yuan 6.1464 6.1470 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.28 105.28 +2.93 Sing dlr 1.2454 1.2632 +1.43 Taiwan dlr 29.965 29.950 -0.05 Korean won 1017.70 1055.40 +3.70 Baht 31.79 32.86 +3.37 Peso 43.67 44.40 +1.67 Rupiah 11685.00 12160.00 +4.07 Rupee 60.76 61.80 +1.71 Ringgit 3.1525 3.2755 +3.90 Yuan 6.1464 6.0539 -1.50 *インドの通貨・債券市場は休場。