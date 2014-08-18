19日の国内・海外経済指標と行事予定

(8月19日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ４０年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 ＨＴＣ、新スマートフォン「HTC J butterfly（HTL23）」発表会 1400 ６月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） （内閣府） 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（月） 0130 中国：7月新築住宅価格 0200 中国：1─7月対中国海外直接投資 （商務省） 0230 タイ：第2・四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：6月貿易収支（統計局） 1400 米：8月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９日（火） 0130 豪：中銀理事会議事録 0800 ユーロ圏：6月経常収支（ＥＣＢ） 0830 英：7月消費者物価指数（国立統計局） 0830 英：7月生産者物価指数（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月消費者物価指数（労働省） 1230 米：7月住宅着工件数（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 2330 豪：スティーブンス中銀総裁が議会証言 現地時間２０日 ＜海外主要企業決算発表予定＞ １９日 The Home Depot, Inc. AP MOELLER MAERSK A/S BHP BILLITON PLC Bank of China Ltd Ping An Insurance Maanshan Iron & Steel