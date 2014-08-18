再送-〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.030％、6カ月物は0.050％＝財務省

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(検索コードを追加して再送します。) ［ワシントン １８日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.030％ 平均落札金利 0.025％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.030％ 落札価格 99.992417 最高利回り落札比率 61.24％ カバー（応札倍率） 4.70倍 （単位：ドル） 落札総額 29,000,157,900 応札総額 136,205,417,900 競争入札 28,446,079,000 非競争入札 454,078,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 8月21日 償還日 2014年11月20日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 94.73％ カバー（応札倍率） 4.83倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,626,400 応札総額 120,869,386,400 競争入札 24,145,835,000 非競争入札 398,791,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年8月21日 償還日 2015年2月19日
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