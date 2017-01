米金融・債券市場＝下落、米住宅指標の改善や地政学的な緊張緩和で

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時08分 98*18.50=3.1991% 前営業日終盤 99*29.00=3.1298% 10年債 米東部時間16時07分 99*27.00=2.3927% 前営業日終盤 100*09.50=2.3415% 5年債 米東部時間16時07分 100*08.00=1.5722% 前営業日終盤 100*13.25=1.5378% 2年債 米東部時間16時10分 100*05.00=0.4194% 前営業日終盤 100*05.50=0.4114% 18日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。朝方発表された堅調な米住宅指標 や、中東やウクライナ情勢の緊張緩和を背景に、リスク選好の動きが強まり、国債売りが 広がった。 市場関係者の間からは、年初以降の米債相場の上昇を踏まえると、この日の下落は必 要とされていた動きだったとの声が聞かれた。 終盤の取引で、10年債 は12/32安、利回りは2.387%。前営 業日終盤は2.339%だった。 30年債 も1ポイント超下落し、利回りは3.195%。前営業日終盤 は3.129%だった。 Tボンド先物9月限 は28/32安の140─5/32。 Tノート先物9月限 は9/32安の126─11.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.75)