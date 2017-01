UPDATE 2-米金融・債券市場＝下落、米住宅指標の改善や地政学的な緊張緩和で

(表のプライスを更新します。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*19.00=3.1983% 前営業日終盤 99*29.00=3.1298% 10年債 米東部時間16時59分 99*26.50=2.3944% 前営業日終盤 100*09.50=2.3415% 5年債 米東部時間17時05分 100*07.75=1.5739% 前営業日終盤 100*13.25=1.5378% 2年債 米東部時間16時31分 100*05.00=0.4194% 前営業日終盤 100*05.50=0.4114% 18日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。朝方発表された堅調な米住宅指標 や、中東やウクライナ情勢の緊張緩和を背景に、リスク選好の動きが強まり、国債売りが 広がった。 市場関係者の間からは、年初以降の米債相場の上昇を踏まえると、この日の下落は必 要とされていた動きだったとの声が聞かれた。 終盤の取引で、10年債 は12/32安、利回りは2.387%。前営 業日終盤は2.339%だった。 30年債 も1ポイント超下落し、利回りは3.195%。前営業日終盤 は3.129%だった。 USバンク・ウエルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマ ン氏は「強気相場が続いていたこともあり、利益確定売りが出ても驚きではない。週内、 利食い売りが幾分高まる可能性がある」と述べた。 また、地政学的な情勢が著しく悪化していないことも、米債売りを後押ししたと指摘 した。 ロシア、ウクライナ、ドイツ、フランスの外相は17日、ウクライナ情勢をめぐり協 議を行った。ただ、停戦に関する合意には至らなかった。 同地域での情勢が悪化しなかったことを受け、投資家の間では安心感が広がった。ま た、イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザでの緊張も幾分緩和の兆し をみせている。 また、全米住宅建設業者協会(NAHB)が朝方発表した8月のNAHB/ウエルズ ・ファーゴ住宅建設業者指数は55で、7月の53から上昇、1月以来の高水準を記録し た。 CRTキャピタルのシニア政府債アナリスト、イアン・リンジェン氏は、他に経済指 標の発表がなかったこともあり、同指標の結果は米債価格への下押し圧力になったと指摘 した。 Tボンド先物9月限 は28/32安の140─5/32。 Tノート先物9月限 は9/32安の126─11.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.75)