UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（19日）＝5本、329億1623万円

(設定額を追加しました) ［東京 １９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） ＜愛称：グラン・マルシェ＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：各１００億円 設定額：Ａコース９４１７万円／Ｂコース７億２９３５万円 販売会社：三井住友信託銀行 ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）≪２０２１─０１≫ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：３０７億０３６２万円 販売会社：大和証券 三井住友トラスト・アセットマネジメント バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 設定上限額：各３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）３３４８万円／（為替ヘッジなし）１３億５５５９万円 販売会社：三井住友信託銀行