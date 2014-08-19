20日の国内・海外経済指標と行事予定

(8月20日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ７月貿易統計（財務省） （輸出：＋３．８％、輸入：‐１．７％、赤字７０２５億円） 1400 サントリーホールディングス プレミアムモルツ戦略説明会 14:00 ７月実質輸出（日銀） 1400 ７月粗鋼生産速報（鉄連） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（火） 0130 豪：中銀理事会議事録 0800 ユーロ圏：6月経常収支（ＥＣＢ） 0830 英：7月消費者物価指数（国立統計局） 英：7月生産者物価指数（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月消費者物価指数（労働省） 1230 米：7月住宅着工件数（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 2330 豪：スティーブンス中銀総裁が議会証言 ＊現地時間２０日 ２０日（水） Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 0600 独：7月生産者物価指数（連邦統計庁） 0830 英：8月中銀金融政策委員会の議事録 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1800 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 ＜海外主要企業決算発表予定＞ １９日 The Home Depot, Inc. BHP BILLITON PLC Bank of China Ltd Ping An Insurance Maanshan Iron & Steel ２０日 Hewlett-Packard Staples, Inc. Target Corp. HEINEKEN NV GLENCORE PLC CARLSBERG A/S