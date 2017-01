20日の国内・海外経済指標と行事予定

(8月20日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 7月貿易統計(財務省) (輸出:+3.8%、輸入:‐1.7%、赤字7025億円) 1400 サントリーホールディングス プレミアムモルツ戦略説明会 14:00 7月実質輸出(日銀) 1400 7月粗鋼生産速報(鉄連) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 19日(火) 0130 豪:中銀理事会議事録 0800 ユーロ圏:6月経常収支(ECB) 0830 英:7月消費者物価指数(国立統計局) 英:7月生産者物価指数(国立統計局) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1230 米:7月消費者物価指数(労働省) 1230 米:7月住宅着工件数(商務省) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1530 米:財務省4週間物TB入札 米:財務省52週間物TB入札 2330 豪:スティーブンス中銀総裁が議会証言 *現地時間20日 20日(水) Time Unknown アイスランド:中銀金利決定 0600 独:7月生産者物価指数(連邦統計庁) 0830 英:8月中銀金融政策委員会の議事録 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1800 米:7月29─30日のFOMC議事要旨発表 <海外主要企業決算発表予定> 19日 The Home Depot, Inc. BHP BILLITON PLC Bank of China Ltd Ping An Insurance Maanshan Iron & Steel 20日 Hewlett-Packard Staples, Inc. Target Corp. HEINEKEN NV GLENCORE PLC CARLSBERG A/S