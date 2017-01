アジア通貨動向（19日）＝大半が上昇、ウクライナめぐる緊張緩和で

[シンガポール 19日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨が上昇。ウクライ ナ危機をめぐる緊張が和らいだことを受けた。 台湾ドル が域内の株高を背景に上昇。ただ、海外金融機関が米ドル買いを入 れており、上値を抑えている。域内の輸出業者も台湾ドル買いには慎重だ。 マレーシアリンギ は堅調な経済ファンダメンタルズが意識され上昇。インタ ーバンク筋は資本流入の拡大を期待していた。マレーシアの第2・四半期成長率は予想を 上回り、一段の利上げ観測も浮上しているが、輸入業者のドル需要も強く、上げ幅は縮小 した。 市場では、20日に公表される前回の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨や 、21日から米ワイオミング州ジャクソンホールで開催される金融・経済シンポジウムに 関心が集まっている。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は「FRBの利上げ先送 り機運が高まれば、アジア通貨は一段高となるだろう。欧州の経済ファンダメンタルズが さえないこともアジアへの資金流入をさらに促すかもしれない」と述べた。 *0400GMT(日本時間午後1時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.57 102.56 -0.01 Sing dlr 1.2438 1.2446 +0.06 Taiwan dlr 29.979 30.040 +0.20 Korean won 1017.20 1017.60 +0.04 Baht 31.82 31.82 -0.01 Peso 43.67 43.68 +0.02 Rupiah 11675.00 11683.00 +0.07 Rupee 60.68 60.76 +0.14 Ringgit 3.1518 3.1565 +0.15 Yuan 6.1368 6.1437 +0.11 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.57 105.28 +2.64 Sing dlr 1.2438 1.2632 +1.56 Taiwan dlr 29.979 29.950 -0.10 Korean won 1017.20 1055.40 +3.76 Baht 31.82 32.86 +3.26 Peso 43.67 44.40 +1.66 Rupiah 11675.00 12160.00 +4.15 Rupee 60.68 61.80 +1.85 Ringgit 3.1518 3.2755 +3.92 Yuan 6.1368 6.0539 -1.35