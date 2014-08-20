＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月２０日―８月２７日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２０日（水） 0600 独：7月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） -0.7 -0.7 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２１日（木） 0145 中国：8月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 51.3 51.8 （7月改定） 0800 ユーロ圏：8月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 53.5 54.2 （7月改定） 0800 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.4 53.8 （7月改定） 0830 英：7月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.1 （前年比、％） 3.0 3.6 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/9までの週、1000件） 300 311 1345 米：8月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 55.7 55.8 （7月改定） 1400 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 5.02 5.04 1400 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 19.2 23.9 1400 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.3 ２２日（金） 特になし ２５日（月） 0800 独：8月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 108.0 （現況指数） N/A 112.9 （期待指数） N/A 103.4 1345 米：8月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 60.6 （7月改定） 1345 米：8月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 60.8 （7月改定） 1400 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.425 0.406 ２６─２９日に発表予定 0600 独：7月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A -1.2 0600 独：7月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 0.4 ２６日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1230 米：7月耐久財受注（商務省） （前月比、％） N/A 1.7 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 3.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） 1300 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A -0.3 （季調前前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A 9.3 1300 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.4 1400 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 90.0 90.9 ２７日（水） 0600 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 9.0 1100 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━