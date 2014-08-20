再送-21日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 8月ロイター短観 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ８月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 ２年利付国債（９月債）の発行予定額等 1100 東芝 生活家電新製品発表会ロボットクリーナー、冷蔵庫、ドラム式洗濯機の発表会 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 1700 総合資源エネルギー調査会原子力小委員会（電力自由化における原子力政策について） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（水） Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 0600 独：7月生産者物価指数（連邦統計庁） 0830 英：8月中銀金融政策委員会の議事録 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1800 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 ２１日（水） Time Unknown ＩＳＤＡがアルゼンチンＣＤＳの清算値入札 中国の習近平国家主席がモンゴル訪問（２２日まで） 米：カンザスシティー地区連銀主催のシンポジウム開幕 （２３日まで、ワイオミング州ジャクソンホール） "Re-Evaluating Labor Market Dynamics" All Day フィリピン：祝日で休場 0145 中国：8月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ速報値 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ速報値 ユーロ圏：8月サービス部門ＰＭＩ速報値 0830 英：7月小売売上高（国立統計局） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：8月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1400 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1400 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ ２０日 Hewlett-Packard Staples, Inc. Target Corp. HEINEKEN GLENCORE PLC CARLSBERG A/S ２１日 Gap Inc