アジア通貨動向（20日）＝ウォン主導で下落、堅調なドル指数受け

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア新興国通貨市場は韓国ウォ ン主導で下落。米住宅指標が堅調となり、ドル指数が11カ月ぶりの高水準となったこと を受けた。 ウォン は軟調。オフショアファンド勢がドルにショートカバーを入れる中 、軟調なノンデリバラブル・フォワード市場の動きに連れた。ただ、トレーダーらによる と、55日移動平均である1021.8ウォンの下値支持線に直面する中、下げ幅は縮小 した。 インドネシアルピア は国内輸入業者による月末のドル需要を背景に下落。投 資家らは同国の経常と財政の「双子の赤字」を依然として懸念している。 マレーシアリンギ も下落。最近の上昇を受け、オフショアファンド勢が利食 い売りを出した。 ただ、サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者、Jeong My-young氏は「資 金が欧州からアジアに向かっているため、アジア通貨に対する下押し圧力は他通貨と比べ て小さいだろう」と指摘した。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.10 102.91 -0.18 Sing dlr 1.2476 1.2474 -0.02 Taiwan dlr 29.985 30.042 +0.19 Korean won 1021.50 1017.30 -0.41 Baht 31.92 31.86 -0.17 Peso 43.82 43.65 -0.40 Rupiah 11710.00 11678.00 -0.27 Rupee 60.82 60.68 -0.23 Ringgit 3.1650 3.1570 -0.25 Yuan 6.1461 6.1418 -0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.10 105.28 +2.11 Sing dlr 1.2476 1.2632 +1.25 Taiwan dlr 29.985 29.950 -0.12 Korean won 1021.50 1055.40 +3.32 Baht 31.92 32.86 +2.96 Peso 43.82 44.40 +1.31 Rupiah 11710.00 12160.00 +3.84 Rupee 60.82 61.80 +1.62 Ringgit 3.1650 3.2755 +3.49 Yuan 6.1461 6.0539 -1.50