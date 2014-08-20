ＪＨＲ：14年12月期中間、1口当たり利益852円、14年12月期予想2,054円

［東京 ２０日 ロイター］ - 2014年6月期（2014年1月1日 - 2014年6月30日） 注) カッコ内は前年比、△は赤字
14年12月期中間実績 13年12月期中間実績 14年12月期予想
営業収益（百万円） 5,504 4,780 12,667
(+15.1 %) (+10.4 %)
営業利益（百万円） 3,011 2,220 7,260
(+35.7 %) (+35.3 %)
経常利益（百万円） 2,235 1,418 5,496
(+57.5 %) (+46.9 %)
当期利益（百万円） 2,234 1,429 5,494
(+56.4 %) (+69.9 %)
１口当たり利益（円） 852 615 2,054
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